НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Белый дом обвинил Индию в финансировании конфликта на Украине

Источник:
ТАСС
188 0

Индия, по мнению президента США Дональда Трампа, покупая российскую нефть, финансирует конфликт на Украине, заявил замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

«Трамп ясно сказал, что для Индии неприемлемо финансировать эту войну, покупая нефть у России», — приводит ТАСС слова Миллера, сказанные им в эфире телеканала Fox Business.

Трамп ранее пригрозил Индии санкциями за покупку у России энергоносителей и военной техники, назвав это «недопустимым». Индийские нефтеперерабатывающие заводы, несмотря на это, продолжили закупать нефть из России, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Индия — третий по величине потребитель нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта. Доля России в общем объеме импорта республики стабильно превышает 30%.

Как сообщил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, сотрудничество Москвы и Нью-Дели в энергетической сфере остается на высоком уровне и развивается даже на фоне международной нестабильности.

Еще по теме
Евросоюз потерял от разрыва с Россией более €1 трлн
Президент Бразилии заявил, что его страна уже не зависит от США
Трамп отправит своего спецпосланника в Россию 6‑7 августа
НАТО пригрозило размещением армейского корпуса в Эстонии
смотреть все
Политика #Мир #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российская армия освободила город‑крепость Часов Яр
Мемуары Навального стали экстремистским материалом
Трамп из-за слов Медведева направил к России ядерные субмарины
Корабль пришельцев или комета: к Земле летит объект 3I/ATLAS
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
56
Российская армия освободила город‑крепость Часов Яр
50
Трамп из-за слов Медведева направил к России ядерные субмарины
38
Мемуары Навального стали экстремистским материалом
31
Чиновница извинилась за «отправку» удаленщиков на СВО
30
Еще один автозавод в России перешел на четырехдневку