Белый дом обвинил Индию в финансировании конфликта на Украине

Индия, по мнению президента США Дональда Трампа, покупая российскую нефть, финансирует конфликт на Украине, заявил замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

«Трамп ясно сказал, что для Индии неприемлемо финансировать эту войну, покупая нефть у России», — приводит ТАСС слова Миллера, сказанные им в эфире телеканала Fox Business.

Трамп ранее пригрозил Индии санкциями за покупку у России энергоносителей и военной техники, назвав это «недопустимым». Индийские нефтеперерабатывающие заводы, несмотря на это, продолжили закупать нефть из России, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Индия — третий по величине потребитель нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта. Доля России в общем объеме импорта республики стабильно превышает 30%.

Как сообщил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, сотрудничество Москвы и Нью-Дели в энергетической сфере остается на высоком уровне и развивается даже на фоне международной нестабильности.