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Установлена причина падения Су-30 на жилой дом в Иркутске в 2022 году

Источник:
Sibnet.ru
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Последствия падения Су-30 на жилой дом в Иркутске
Фото: Главное управление МЧС России по Иркутской области / CC BY 4.0

Экипаж истребителя Су-30, упавшего на жилой дом в Иркутске осенью 2022 года, надышался азотом и задохнулся, сообщил глава Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК Алексей Александров.

«Согласно выводам летно-технической судебной экспертизы, непосредственной причиной авиационной катастрофы явилась полная потеря работоспособности экипажа самолета, вызванная гипоксией летчиков из-за дыхания азотом, который начал поступать из бортовой кислородной системы самолета», — сказал Александров в интервью «Интерфакс-Сибирь».

Дело все еще находится в производстве. Предъявлено обвинение шестерым работникам Иркутского авиационного завода по статье 286 (превышение должностных полномочий) и статье 293 УК (халатность).

Истребитель Су-30 выполнял испытательный полет и упал на двухэтажный деревянный жилой дом в частном секторе Иркутска 23 октября 2022 года. Оба пилота погибли, хозяева дома не пострадали — в момент происшествия их не было в помещении.

Потеря сознания пилотами из-за неисправности бортовой системы снабжения кислородом рассматривалась как одна из возможных причин катастрофы. Летчики не отвечали 30 минут по аварийному каналу радиосвязи. Все это время истребитель держался в воздухе, вероятно, он держался на автопилоте, а затем уже рухнул вниз.

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