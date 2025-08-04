Российские ученые установили европейское происхождение скифов

Скифы, стреляющие из луков, V век до нашей эры

Российские ученые провели генетические исследования останков скифов из различных захоронений и установили европейское происхождение этого народа.

Палеогенетики расшифровали геномы 131 древнего скифа, и впервые получили их полные геномные последовательности. Ученые открыли, что скифы имели преимущественно европейское происхождение с доминированием генетических компонент европейских групп.

Найдено генетическое сходство скифов с жителями современной Европы, особенно стран Балтии, Дании и северо-запада России. При этом генетические связи с популяциями азиатских кочевников оказались минимальными.

Исследование также помогает установить внешность скифов. Большинство имели светлые и рыжие волосы, как их и описывал древнегреческий историк и географ Геродот, пишет «Российская газета» со ссылкой на публикацию журнала Science Advances.

Скифы — древний кочевой ираноязычный народ, существовавший с 8 века до нашей эры до 4 века нашей эры. Они обитали на территории от северного побережья Черного моря до верховьев Днестра и среднего Поднепровья, а ее северо-восточная окраина захватывала правый берег реки Дон.



