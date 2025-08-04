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Трамп отправит своего спецпосланника в Россию 6‑7 августа

Источник:
ТАСС
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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф прибудет в Россию 6-7 августа для переговоров с российским руководством.

«Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг. Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им в воскресенье, 3 августа.

При этом президент США подтвердил, что может ввести в субботу, 9 августа новые санкции против России, если к этому моменту не удастся достичь урегулирования украинского кризиса.

Трамп 14 июля заявил что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной, после чего вводит новые санкции. 29 июля он выразил разочарование Москвой и сократил срок ультиматума до 10 дней.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил что российская экономика успешно функционирует в условиях западных санкций. Сам Трамп признавал, что ограничения, которые он готов ввести, могут не возыметь влияния на Москву.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

-2rist-

этот автомобиль его первая премия от СССР за хорошую агентурную работу!

Удавиков

да, да, амерам лишь бы найти формулировку, как с пробиркой с белым порошком

Uynachalnica

Что-то Трамп погорячился, не ну там все Димины счета и имущество заблокировать-арестовать, и выслать...

Nik3316

а американцы вкурсе, что им тарифы введут на товары в магазинах?