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НАТО пригрозило размещением армейского корпуса в Эстонии

Источник:
Sibnet.ru
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НАТО может принять решение о размещении германо-нидерландского корпуса союзных сил в эстонском городе Пярну, сообщило Минобороны Эстонии.

«Это затронет не только наших союзников, выполняющих командные функции, но и эстонских военнослужащих, включая срочников. Для Сил обороны это стратегически значимый шаг», — подчеркнули в МО страны.

По информации телекомпании ERR, окончательное решение по этому вопросу будет принято в течение 2025 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает наращивание военного потенциала Таллина, как милитаризацию часть милитаризации Балтийского региона.

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Топ комментариев

vova97

кто только не угрожал России, золотая орда поляки шведы французы немцы и заметьте они были в то время...

Nik3316

вы товарищь заметно плохо историю знаете...

Twilight88

Переписали конституцию какую то там, можно сидеть вечно бедняжке без отпуска

physx

Они с позором бежали из Афганистана, испугались