НАТО пригрозило размещением армейского корпуса в Эстонии

НАТО может принять решение о размещении германо-нидерландского корпуса союзных сил в эстонском городе Пярну, сообщило Минобороны Эстонии.

«Это затронет не только наших союзников, выполняющих командные функции, но и эстонских военнослужащих, включая срочников. Для Сил обороны это стратегически значимый шаг», — подчеркнули в МО страны.

По информации телекомпании ERR, окончательное решение по этому вопросу будет принято в течение 2025 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает наращивание военного потенциала Таллина, как милитаризацию часть милитаризации Балтийского региона.