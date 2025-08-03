Российский пловец Колесников выиграл чемпионат в Сингапуре

Российский пловец Климент Колесников стал победителем чемпионата мира в Сингапуре по водным видам спорта в заплыве на 50 метром на спине.

Колесников показал результат 23,68 секунды, установив рекорд чемпионатов мира. Второе место поделили россиянин Павел Самусенко и южноафриканец Питер Кётце, проплывшие за 24,17 секунды.

Колесников стал чемпионом мира впервые в карьере. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани.

Ранее Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова одержали победу в комбинированной смешанной эстафете 4 по 100 метров. Также на счету российских пловцов четыре серебряные награды.