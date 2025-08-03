Индия продолжила закупать российскую нефть вопреки угрозе Трампа

Индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть из России, вопреки угрозам президента США Дональда Трампа, сообщают мировые СМИ со ссылкой на источники в Индии.

Закупки продолжают, в частности, Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp Ltd и Hindustan Petroleum Corp Ltd, приводит РБК материал газета Mint.

Источники издания рассказали, что за последние несколько дней две партии российской нефти были куплены с большими скидками, чем обычно, а сейчас идут переговоры о новых спотовых сделках.

Агентству Ani источники сообщили, что решения о поставках принимаются с учетом цены и качества сырой нефти, запасов, логистики и других экономических факторов, пишет

Ранее Трамп пригрозил Индии санкции за покупку у России энергоносителей и военной техники, назвав это «недопустимым».

Позднее Трамп заявил, что, насколько ему известно, Индия прекращает импорт российской нефти. «Я так слышал, но не знаю, правда это или нет», — уточнил он.