Lada Vesta получила новую китайскую «механику»

Lada Vesta, оснащенная новой шестиступенчатой механической коробкой передач производства китайской компании WLY, стала доступна для тестовых поездок у официального дилера в Тольятти, сообщил инсайдерский паблик Avtograd в соцсети «ВКонтакте».

Коробку 6МТ будут устанавливать на Vesta со всеми типами кузовов. Китайская «механика» прошла серьезную адаптацию для модели Lada. Специалисты доработали первичный вал, картер, механизмы выбора и переключения передач, а также внедрили тросовый привод.

Особое внимание уделили долговечности: трансмиссия оснащена трехконусными синхронизаторами с карбоновым покрытием, обеспечивающим высокую износостойкость. Кроме того, коробка оптимизирована для работы с российским трансмиссионным маслом Rosneft.

Отмечается, что новая шестиступенчатая «механика» рассчитана на крутящий момент до 220 ньютон-метров, что превышает характеристики самого мощного серийного двигателя для моделей Lada — 1.8 EVO.

До недавнего времени на Vesta устанавливались только пятиступенчатые механические коробки передач отечественного производства — ВАЗ-21807.