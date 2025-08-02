Атомоход «Князь Пожарский» вышел на боевое дежурство

Ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте Гаджиево и встал на боевое дежурство, сообщила пресс-служба флота.

«По докладу командира крейсера, задачи межбазового перехода экипажем выполнены в полном объеме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач», — отмечается в сообщении.

Атомный ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский» проекта 955А — восьмой в серии атомоходов «Борей/Борей-А». Он войдет в состав группировки подводных крейсеров стратегического назначения.

В составе ВМФ боевое дежурство уже несут «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах», «Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III». Каждый вооружен межконтинентальными ракетами «Булава».