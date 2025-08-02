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Сразу 15 вспышек зафиксировали на Солнце

Источник:
Sibnet.ru
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Астрономы зафиксировали на Солнце сразу 15 вспышек, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Вспышки были зарегистрированы рентгеновскими мониторами GOES. Исследователи отметили, что сутками ранее на Солнце произошло шесть вспышек, однако серия этих событий не угрожает Земле.

«Значительная часть вспышек сформировалась в новой активной области 4167, где сжигалась появившаяся вместе с ней энергия. Остальные события были рассеяны по диску Солнца более-менее равномерно», — отмечается в сообщении.

По оценкам астрономов, в настоящее время активность на Солнце демонстрирует признаки стабилизации. Кроме того, на поверхности звезды прекратился рост солнечных пятен.

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