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Steam раскрыл характеристики геймерских ПК

Источник:
Sibnet.ru
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Геймеры все активнее обновляют свои ПК до актуальной Windows 11, следует из ежемесячного отчета сервиса Steam.

Так, по итогам июля среди пользователей Steam операционная система Windows 11 установлена уже на 59,9%, тогда как доля Windows 10 составляет 35,19%, при этом она постепенно снижается. Эксперты спрогнозировали, что данный тренд будет только усиливаться.

Дополнительное давление на пользователей оказывает грядущее прекращение поддержки драйверов для Windows 10 со стороны Nvidia. В следующем году компания перестанет выпускать обновления для пользователей «десятки».

Согласно статистике Steam, подавляющее большинство пользователей (95,53%) используют устройства под управлением Windows. На операционную систему Linux приходится 2,89%, на macOS — всего 1,88%.

Самой популярной у геймеров остается видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 (4,62%). В целом ускорители Nvidia используют 73,94% всех пользователей Steam, тогда как видеокарты AMD «на борту» 17,83% геймерских ПК, а Intel — лишь 7,86%.

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