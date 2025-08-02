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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский спецназ высадился в Очакове и захватил британцев

Источник:
Sibnet.ru
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Российский спецназ высадился в Очакове Николаевской области Украины и захватил в плен нескольких британских офицеров, утверждает телеграм-канал «Военное дело».

Операция состоялась ночью 31 июля, говорится в публикации. Российские спецназовцы на катерах подошли к Очакову, высадились и проникли в командный центр ВСУ, где захватили британских военнослужащих, координировавших применение британских ракет и беспилотников.

Телеграм-канал «Милитарист» уточнил, что среди пленных оказались полковник подразделения специальных психологических операций Эдвард Блейк, представитель министерства обороны Великобритании подполковник Ричард Кэрролл и сотрудник MI-6.

Подчеркивается, что финальная фаза российской операции длилась всего около 15 минут. При этом официального подтверждения данной информации нет.

Тема: Военная операция на Украине
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