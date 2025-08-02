Опубликовано фото Трампа с советскими «Жигулями»

Республиканская партия США опубликовала в соцсети X фотографию президента США Дональда Трампа на фоне желтого автомобиля, который напоминает советский автомобиль ВАЗ-2101.

На снимке также размещен лозунг «возвращаем автомобилям былое величие». Публикация посвящена законопроекту, призванному поддержать американскую автомобильную промышленность.

Президент США на фоне ВАЗ-2101 Фото: © GOP

Пользователей соцсетей высмеяли сочетание патриотичного заявления с автомобилем, не имеющим отношения к США. Некоторые отметили, что на фотографии — советские «Жигули» или итальянский седан Fiat 124, ставших их прообразом.

ВАЗ-2101 — модель легкового автомобиля, выпускавшаяся Волжским автомобильным заводом. Производство седана стартовало весной 1970 году. Общий тираж «копейки», как ее называли в народе, составил 2 702 657 штук.