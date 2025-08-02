НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Российские процессоры «Байкал» оказались дороже Intel и AMD

Источник:
Sibnet.ru
903 5

Компания «Байкал Электроникс» до конца года поставит российским компаниям несколько десятков тысяч процессоров Baikal-L и Baikal-M, сообщил директор консорциума разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов.

Он уточнил, что из-за скромного объема партии стоимость российских чипов выше американских Intel и AMD, пишет «Коммерсантъ». Несмотря на высокие цены, участники рынка уже оформляют заказы.

«Производительность процессора Baikal-M можно сравнить с процессором Intel i3 седьмого поколения (выпущен в 2017 году), Baikal-L компаниями еще не тестировался, но его показатели должны быть выше», — уточнил Изумрудов.

Выпуск чипов Baikal-M стартовал на мощностях тайваньской TSMC в 2019 году по топологии 28 Нм. Однако после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года компания прекратила сотрудничество фирмами из России.

В конце 2021 года на разработку нового чипа Baikal-L с топологией 12 Нм из бюджета было выделено 3,8 миллиарда рублей, опытные образцы планировалось получить к 2023 году. В производстве современных ноутбуков и смартфонов использует техпроцесс 3 Нм.

Еще по теме
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Представлен самый емкий SSD-диск в мире
Как включить безопасный режим Windows
Как выбрать SSD по типу памяти
смотреть все
Хайтек #Компьютеры
Как сделать
Как убрать пароль при запуске Windows 11
24.07.25, 23:51
7770
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
99631
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
107945
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
114587
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
116919
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
98547
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
130847
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
122648
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2086275
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
148502
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Дженнифер Лопес потеряла юбку на концерте. ВИДЕО
Трамп сократил срок ультиматума для России
Запад согласовал замену Зеленскому
Чиновница извинилась за «отправку» на СВО страдающих без интернета
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

vova97

кто только не угрожал России, золотая орда поляки шведы французы немцы и заметьте они были в то время...

Andrey Bezz

Семейство пасленовых это.Нам это еще в школе преподавали при ссср

Danilon

Короче, Китай уничтожает промышленность в России. В итоге, у нас останется только ВПК. Не будет своих...

Andrey Bezz

Китай прагматичную политику ведет.Свои терки с сша они урезонят.А россия для них просто выкачивание ресурсов...