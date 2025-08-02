Российские процессоры «Байкал» оказались дороже Intel и AMD

Компания «Байкал Электроникс» до конца года поставит российским компаниям несколько десятков тысяч процессоров Baikal-L и Baikal-M, сообщил директор консорциума разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов.

Он уточнил, что из-за скромного объема партии стоимость российских чипов выше американских Intel и AMD, пишет «Коммерсантъ». Несмотря на высокие цены, участники рынка уже оформляют заказы.

«Производительность процессора Baikal-M можно сравнить с процессором Intel i3 седьмого поколения (выпущен в 2017 году), Baikal-L компаниями еще не тестировался, но его показатели должны быть выше», — уточнил Изумрудов.

Выпуск чипов Baikal-M стартовал на мощностях тайваньской TSMC в 2019 году по топологии 28 Нм. Однако после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года компания прекратила сотрудничество фирмами из России.

В конце 2021 года на разработку нового чипа Baikal-L с топологией 12 Нм из бюджета было выделено 3,8 миллиарда рублей, опытные образцы планировалось получить к 2023 году. В производстве современных ноутбуков и смартфонов использует техпроцесс 3 Нм.