РЖД введут особые условия перевозки детей

Российские железные дороги введут особые условия для перевозки детей, следует из утвержденной перевозчиком декларации. Документ опубликован на официальном сайте компании.

В частности, РЖД взяли на себя обязательства по обеспечению безопасности и «системному развитию благоприятной среды для несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта».

«Мы постоянно разрабатываем и реализуем инициативы, направленные на повышение безопасности их перевозки. Создание комфортных условий для маленьких пассажиров — неотъемлемая часть нашей работы», — пояснил глава РЖД Олег Белозеров.

Декларация предусматривает введение специальных льготных тарифов и скидок на проезд для несовершеннолетних, обеспечение транспортной безопасности, а также профилактику поведения детей и подростков на железной дороге.

Кроме того, компания взяла на себя обязательства по созданию более комфортных условий для несовершеннолетних пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями на железнодорожной инфраструктуре и в поездах.