Цифровые водительские права станут официальным документом

Жители России смогут использовать цифровые водительские удостоверения в качестве официального документа, заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников на форуме «Территория смыслов».

Он уточнил, что сейчас специалисты работают над изменениями, которые позволят узаконить использование цифровых водительских прав и СТС. Точные сроки Черников не назвал, однако отметил, что это произойдет «в ближайшее время».

«Законодательно мы уже сейчас отрабатываем, подтянем все это в части того, что это будет официальным документом, который автомобилист получит право предъявлять», — цитирует Черникова ТАСС.

Цифровые водительские удостоверения будут храниться в «Госуслуги. Авто». В настоящее время приложение уже используют более 14 миллионов водителей.