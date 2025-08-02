Солнце выбросило два гигантских протуберанца

Солнце последовательно выбросило с северо-восточного края два гигантских протуберанца протяженностью около миллиона километров. Такие события считаются достаточно редкими.

Из-за того, что протуберанцы сформировались на краю звезды, они не представляют угрозы для Земли. При таком расположении солнечная плазма уходит в космос под острым углом, минуя орбиту нашей планеты, сообщается на сайте Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Первый выброс оказался особенно эффектным — скрученный магнитными полями жгут плазмы образовал фигуру, напоминающую цифру восемь, отметили астрономы. Второй выброс таких особенностей уже не имел.

Всего за последний месяц с Солнца было выброшено около пяти гигантских протуберанцев, ни один из которых Землю в итоге не задел. Последний выброс, повлиявший на нашу планету, произошел 31 мая. Тогда плазменное облако вызвало на Земле магнитную бурю уровня G4.