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Солнце выбросило два гигантских протуберанца

Источник:
Sibnet.ru
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Солнце последовательно выбросило с северо-восточного края два гигантских протуберанца протяженностью около миллиона километров. Такие события считаются достаточно редкими.

Из-за того, что протуберанцы сформировались на краю звезды, они не представляют угрозы для Земли. При таком расположении солнечная плазма уходит в космос под острым углом, минуя орбиту нашей планеты, сообщается на сайте Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Первый выброс оказался особенно эффектным — скрученный магнитными полями жгут плазмы образовал фигуру, напоминающую цифру восемь, отметили астрономы. Второй выброс таких особенностей уже не имел.

Всего за последний месяц с Солнца было выброшено около пяти гигантских протуберанцев, ни один из которых Землю в итоге не задел. Последний выброс, повлиявший на нашу планету, произошел 31 мая. Тогда плазменное облако вызвало на Земле магнитную бурю уровня G4.

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Andrey Bezz

Семейство пасленовых это.Нам это еще в школе преподавали при ссср

Uynachalnica

Теперь и Путина не посмотришь...

-Керя-

С такими деньжищами правительство могло бы налоговую удавку ослабить и инфляцию победить

Qprovessional

Пусть сначала четкие понятия сделают что такое экстремизм, а то в нынешних реалиях я думаю никто не сможет...