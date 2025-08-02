Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС

Американский многоразовый корабль Crew Dragon стартовала с космодрома во Флориде к Международной космической станции, следует из трансляции NASA.

В экипаж входят российский космонавт Олег Платонов, американские астронавты Зина Кардман и Майкл Финк, а также японский Кимия Юи. Для Платонова это первый полет в космос. Он стал 27-м российским космонавтом, летавшим на американском космическом корабле.

Запуск был осуществлен в 11.43 по восточному времени США (18.43 мск). Через 16 часов после старта, около 10.00 по московскому времени в субботу, корабль Crew-11 должен прибыть к МКС и пристыковаться к американскому сегменту станции.

Изначально планировалось, что корабль с миссией Crew-11 отправится к МКС в четверг, однако старт был отложен из-за неблагоприятных погодных условий — сильной облачности над космодромом.