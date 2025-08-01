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Центробанк разрешил «недружественным» инвесторам покупать валюту

Источник:
Sibnet.ru
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Банк России снял ограничения на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для зарубежных инвесторов из «недружественных» стран, сообщил регулятор на своем официальном сайте.

Однако для этого иностранные инвесторы должны использовать спецсчета «Ин», которые президент Владимир Путин ввел своим указом 1 июля. Документ обеспечивает гарантии для иностранных инвесторов на российском рынке.

Центробанк 31 июля установил режим счетов «Ин» и условия их открытия. В частности, брокеры и управляющие должны вести обособленный учет активов иностранных инвесторов, а банки и учетные институты — обмениваться информацией при совершении операций по таким счетам.

Ограничения на покупку валюты инвесторами из недружественных стран в России были введены в 2022 году в рамках ответных мер на западные санкции.

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