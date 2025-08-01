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Сервисам рассрочки ограничичат максимальный срок

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности по предоставлению рассрочки. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон ограничивает максимальный срок рассрочки шестью месяцами. Кроме этого, максимальный лимит на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных в бюро кредитных историй составит 50 тысяч рублей.

В случае превышения этой суммы оператор сервиса рассрочки обязан будет передать данные о договорах рассрочки в бюро кредитных историй, следует из текста закона. Изменения вступят в силу с 1 апреля 2026 года.

Документ также устанавливает требования к операторам сервисов рассрочки. Выступать в этом качестве смогут только юрлица, сведения о которых внесены в соответствующий реестр.

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