Трамп ввел пошлины против стран‑партнеров

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин против 69 стран-партнеров, документ опубликован на сайте Белого дома. Ставка пошлин составит от 10% до 41%.

«Решительное действие отражает непрекращающиеся усилия президента по защите Соединенных Штатов от иностранных угроз национальной безопасности и экономики США путем честных, сбалансированных и взаимовыгодных торговых отношений», — говорится в заявлении.

Новые пошлины вступят в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам время для заключения торговой сделки. В этом случае они смогут избежать повышения американских ставок на импорт.

Для тех партнеров, которых нет в списке, ставка останется базовой и составит 10%. В него попали как страны, которые не успели заключить торговое соглашение с Вашингтоном, так и те, что уже имеют сделку или находятся в процессе переговоров.

Самые высокие пошлины назначены для следующих стран: Сирия (41%), Мьянма (40%), Лаос (40%), Швейцария (39%), Сербия (35%), Ирак (35%).