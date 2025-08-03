Врач развеял популярный миф об инфаркте

Нормальный уровень холестерина не гарантирует защиту от инфаркта. Холестерин — далеко не единственная причина сердечного приступа, рассказал врач-кардиолог Давид Карризо.

Развитие сердечно-сосудистых заболеваний зависит от множества факторов, и высокий холестерин — лишь один из них. Часто причины кроются в сочетании нарушений обмена веществ, нездорового образа жизни и хронического воспаления.

«Инсулинорезистентность, повышенный уровень глюкозы в крови, высокое артериальное давление, сидячий образ жизни, регулярное употребление ультраобработанных продуктов <…> — все это повышает вероятность сердечного приступа», — приводит его слова Vanitatis.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертей в мире. Доктор Карризо посоветовал подходить к оценке рисков комплексно и регулярно проверять показатели веса, подвижности, сахара в крови и кровяного давления.