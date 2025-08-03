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Врач развеял популярный миф об инфаркте

Источник:
Vanitatis
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Нормальный уровень холестерина не гарантирует защиту от инфаркта. Холестерин — далеко не единственная причина сердечного приступа, рассказал врач-кардиолог Давид Карризо. 

Развитие сердечно-сосудистых заболеваний зависит от множества факторов, и высокий холестерин — лишь один из них. Часто причины кроются в сочетании нарушений обмена веществ, нездорового образа жизни и хронического воспаления. 

«Инсулинорезистентность, повышенный уровень глюкозы в крови, высокое артериальное давление, сидячий образ жизни, регулярное употребление ультраобработанных продуктов <…> — все это повышает вероятность сердечного приступа», — приводит его слова Vanitatis.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертей в мире. Доктор Карризо посоветовал подходить к оценке рисков комплексно и регулярно проверять показатели веса, подвижности, сахара в крови и кровяного давления.

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vova97

кто только не угрожал России, золотая орда поляки шведы французы немцы и заметьте они были в то время...

Andrey Bezz

Семейство пасленовых это.Нам это еще в школе преподавали при ссср

physx

Они с позором бежали из Афганистана, испугались

Удавиков

да, да, амерам лишь бы найти формулировку, как с пробиркой с белым порошком