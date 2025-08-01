Камбоджа выдвинет Трампа на Нобелевскую премию

Камбоджа выдвинет президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в знак благодарности за его вклад в прекращение огня между этой страной и Таиландом, заявил камбоджийский вице-премьер Сан Чантол.

По его словам, без президента США соглашение вряд ли бы заключили. «Он должен получить Нобелевскую премию не только за свою работу по Камбодже, но и в отношении других стран», — отметил он.

Вице-премьер упомянул также, что Камбоджа надеется добиться от США исключений из введенных пошлин.

Накануне вечером Трамп ввел против Камбоджи 19-процентную пошлину, что значительно ниже 49%, о которых президент США объявил в апреле. Против Таиланда также введена ставка 19%.

Перестрелки на тайско-камбоджийской границе начались в конце июля, обе стороны сообщили о раненых и погибших.

Между Таиландом и Камбоджей многие годы ведется территориальный спор.