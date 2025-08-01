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ТНТ снимет сериал «Тайный город» по культовым фэнтези

Источник:
Sibnet.ru
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Олег Савостюк и Сергей Шакуров на съемках фэнтези «Тайный город»
Олег Савостюк и Сергей Шакуров на съемках фэнтези «Тайный город»
Фото: © пресс-служба ТНТ

Стартовали съемки восьмисерийного фэнтези «Тайный город», в основе которого — одноименный цикл романов писателя Вадима Панова, сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

«Тайный город» Панова считается одной из самых масштабных отечественных фэнтези-вселенных. Включает десятки книг, рассказов и адаптаций, а также настольную игру и ранний телесериал. В центре сюжета — современная Москва, где втайне от людей живут магические кланы, ведущие борьбу за власть и влияние.

Главный герой — айтишник Артем (Олег Савостюк) — случайно становится обладателем магического артефакта и открывает иную Москву, в которой, скрываясь от людских глаз, живут могущественные колдуны и маги. Эта альтернативная столица управляется тремя Великими Домами: Навь, Чудь и Ведь. Артем оказывается в самом центре их противостояния, в результате которого его жизнь меняется навсегда.

В актерском составе — звезды первой величины: Милош Бикович, Юлия Пересильд, Игорь Верник, Олег Савостюк, Мария Андреева, Диана Пожарская, Юрий Колокольников и другие.

Сериал создается компанией «Медиаслово» при участии ТНТ и Москино. Премьера проекта ожидается в 2026 году.

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