Песков заявил об отсутствии официального отпуска у Путина

Президент России Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он никогда официально в отпуск не уходит, да и функции главы государства не подразумевает возможность уходить в отпуск», — сказал Песков в интервью журналисту Life Александру Юнашеву, опубликованном в телеграм-канале последнего.

Максимум, что получается у президента — выкроить «пару выходных». Но и они поскольку Путин продолжает выполнять обязанности.

Раньше Путин любил отдыхать в Сибири. В августе 2017 года президент делал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой в горных озерах. В 2018 году Путин во время своего отпуска побывал в Туве, в 2019 году он снова отдыхал в Хакасии.