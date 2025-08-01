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Песков заявил об отсутствии официального отпуска у Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Президент РФ Владимир Путин в сибирской тайге
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он никогда официально в отпуск не уходит, да и функции главы государства не подразумевает возможность уходить в отпуск», — сказал Песков в интервью журналисту Life Александру Юнашеву, опубликованном в телеграм-канале последнего.

Максимум, что получается у президента — выкроить «пару выходных». Но и они поскольку Путин продолжает выполнять обязанности.

Раньше Путин любил отдыхать в Сибири. В августе 2017 года президент делал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой в горных озерах. В 2018 году Путин во время своего отпуска побывал в Туве, в 2019 году он снова отдыхал в Хакасии.

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Политика #Россия
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mosquito__2010

водителям рефрижераторов не смешно. такое возить.

Uynachalnica

Теперь и Путина не посмотришь...

Partizan1996

У них все экстремисты, чьл мнение отличается от властей. Как говорил Жириновский: " Полицейское, жандармское...

Qprovessional

Пусть сначала четкие понятия сделают что такое экстремизм, а то в нынешних реалиях я думаю никто не сможет...