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Российско-китайские военные учения открыли во Владивостоке

Источник:
Sibnet.ru
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Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц»
Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц»
Фото: Lord Mountbatten / CC BY-SA 4.0

Открытие совместных российско-китайских военных учений «Морское взаимодействие-2025» состоялось во Владивостоке, сообщила пресс-служба ТОФ.

В учениях участвуют корабли КНР: эскадренные миноносцы «Шаосин», «Урумчи», дизель-электрическая подлодка, корабль снабжения «Цяньдаоху» и судно спасения подлодок «Сиху».

С российской стороны участвуют: большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», корвет «Громкий», спасательное судно «Игорь Белоусов» и подлодка «Волхов».

На открытии учений экипажи построились перед своими кораблями. Обратившийся к ним руководители учения с российской стороны вице-адмирал Денис Березовский отметил, что учения имеют оборонительный и миротворческий характер.

В ходе учений корабли при поддержке морской авиации отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы и совместные действия по поиску и спасению на море.

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Оборона #Военная политика #Оружие
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