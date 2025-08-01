Российско-китайские военные учения открыли во Владивостоке

Открытие совместных российско-китайских военных учений «Морское взаимодействие-2025» состоялось во Владивостоке, сообщила пресс-служба ТОФ.

В учениях участвуют корабли КНР: эскадренные миноносцы «Шаосин», «Урумчи», дизель-электрическая подлодка, корабль снабжения «Цяньдаоху» и судно спасения подлодок «Сиху».

С российской стороны участвуют: большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», корвет «Громкий», спасательное судно «Игорь Белоусов» и подлодка «Волхов».

На открытии учений экипажи построились перед своими кораблями. Обратившийся к ним руководители учения с российской стороны вице-адмирал Денис Березовский отметил, что учения имеют оборонительный и миротворческий характер.

В ходе учений корабли при поддержке морской авиации отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы и совместные действия по поиску и спасению на море.