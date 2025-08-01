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Впервые в России муниципалитетам разрешили запрет электросамокатов

Источник:
Sibnet.ru
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Муниципалитеты Хабаровского края получили право регулировать размещение на территории электросамокатов.Соответствующий закон приняли депутаты региональной законодательной думы. 

Муниципальные власти теперь смогут вводить зоны запрета использования, места и правила парковки электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщила пресс-служба краевой думы.

Закон принят на фоне роста количества аварий с участием прокатных электросамокатов в регионе. За первые шесть месяцев 2025 года произошло 36 таких ДТП. С начала 2024 года за медицинской помощью обратились 417 пострадавших в происшествиях со СИМ, в том числе 189 детей.

За полгода в России зарегистрировано 1,5 тысячи ДТП с электросамокатами. Больше всего аварий произошло в Москве, Костромской, Нижегородской и Омской областях. В них пострадало 1572 человека, из которых 497 — дети.

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Политика #Законы #Общество
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