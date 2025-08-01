Лавров заявил о бессмысленности ОБСЕ

Россия рассматривает формирование новой гибкой и устойчивой архитектуры безопасности в Евразии в качестве альтернативы ОБСЕ, которая перестала отвечать изменившимся геополитическим реалиям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Объем накопившихся проблем ОБСЕ велик. Под их грузом она задвинута на обочину международных процессов. На венской площадке не остается места ни сотрудничеству, ни безопасности. Впору задуматься, есть ли смысл в дальнейшем существовании такой Организации», — отметил Лавров в статье опубликованной в «Российской газете».

По его словам, «сегодня идеи суверенного равенства государств и их взаимоуважительного диалога, убитые в ОБСЕ, воплощаются в проектах многостороннего взаимодействия по линии ОДКБ, СНГ, ШОС и других региональных объединений на пространстве Евразии».

«В качестве стратегического ориентира Россия видит формирование гибкой и устойчивой архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии, адекватной современным вызовам», — подчеркнул Лавров.