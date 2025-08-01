Джастин Тимберлейк подхватил болезнь Лайма

Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) диагностировали у певца Джастина Тимберлейка, об этом он сообщил в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

«У меня были проблемы со здоровьем, и мне поставили диагноз "болезнь Лайма" — я не говорю об этом, чтобы вы меня пожалели, — но хочу пролить свет на то, с чем мне пришлось столкнуться за кулисами», — написал Тимберлейк.

Певец поделился, что испытывал «сильнейшую невралгию или просто дикую усталость, тошноту» и был шокирован, когда узнал причину состояния. Тимберлейк добавил, что мог бы отменить гастроли, но решил продолжить выступать, чтобы радовать поклонников и доказать себе свою стойкость.

Заявление звезды прозвучало на фоне критики в соцсетях. Фанаты жаловались, что на концертах Тимберлейк вел себя вяло, практически не танцевал и раньше времени заканчивал выступления.

Болезнь Лайма переносят инфицированные иксодовые клещи. Наиболее распространенные симптомы — специфическая сыпь, головная боль, боль в мышцах и суставах. Клещевой боррелиоз успешно лечится антибиотикам.