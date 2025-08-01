НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трампа опечалили действия России на Украине

Источник:
РБК
506 13
Президент США Дональд Трамп
Фото: © The White House

Президент США Дональд Трамп вновь осудил российские удары по Украине и заявил, что действия России «очень печалят».

«Я считаю, что то, что они делают, отвратительно. Я считаю, что это отвратительно», — приводит РБК слова Трампа. «Это не моя война. Но я говорил: если я приду к власти, я постараюсь это остановить», — добавил республиканец.

Американский лидер предупредил, что США введут новые санкции против России по истечении 10-дневного срока, отведенного им для достижения мира, но в то же время признал, что не уверен в их эффективности.

Кремль ранее сказал, что принял слова республиканца к сведению, и заявили о приверженности Москвы к мирному урегулированию.

Еще по теме
Лавров заявил о бессмысленности ОБСЕ
Лидер Лаоса подарил Путину слонов
Запад согласовал замену Зеленскому
Трамп привлек внимание СМИ макияжем рук
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Дженнифер Лопес потеряла юбку на концерте. ВИДЕО
Глава «Роскосмоса» пообещал за два года сделать ракету, как у Маска
Трамп сократил срок ультиматума для России
Запад согласовал замену Зеленскому
Обсуждение (13)
Картина дня
Лавров заявил о бессмысленности ОБСЕ
Трампа опечалили действия России на Украине
Еще один автозавод в России перешел на четырехдневку
Миллиардер купит первый альбом Гуфа, чтобы удалить его
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
56
Российская армия освободила город‑крепость Часов Яр
39
Запад согласовал замену Зеленскому
33
Глава «Роскосмоса» пообещал за два года сделать ракету, как у Маска
33
Мемуары Навального стали экстремистским материалом
29
Чиновница извинилась за «отправку» удаленщиков на СВО