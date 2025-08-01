Трампа опечалили действия России на Украине

Президент США Дональд Трамп вновь осудил российские удары по Украине и заявил, что действия России «очень печалят».

«Я считаю, что то, что они делают, отвратительно. Я считаю, что это отвратительно», — приводит РБК слова Трампа. «Это не моя война. Но я говорил: если я приду к власти, я постараюсь это остановить», — добавил республиканец.

Американский лидер предупредил, что США введут новые санкции против России по истечении 10-дневного срока, отведенного им для достижения мира, но в то же время признал, что не уверен в их эффективности.

Кремль ранее сказал, что принял слова республиканца к сведению, и заявили о приверженности Москвы к мирному урегулированию.