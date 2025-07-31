Международные резервы России побили рекорд

Объем международных резервов России достиг рекордного уровня за всю новейшую историю. На 25 июля 2025 года соответствующий показатель составил 695,5 миллиарда долларов, следует из обнародованных данных Банка России.

Статистика включает данные с начала 2023 года и учитывает замороженные Западом российские активы примерно на 300 миллиардов долларов. Последний рекорд был зафиксирован 4 июля, тогда показатель составлял 690 миллиардов долларов.

Международные резервы России состоят из иностранной валюты, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ, а также монетарного золота. Распоряжается резервами Центробанк и правительство РФ.

Самая значительная часть заблокированных Западом российских активов находится в ЕС, в бельгийском депозитарии Euroclear. Москва считает заморозку национальных резервов незаконной.