Утверждены новые пошлины для автомобилистов

Президент Владимир Путин подписал закон о введении новых госпошлин для владельцев автомобилей, изменения вступят в силу с 1 сентября. Документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно закону, пошлина за выдачу государственных регистрационных знаков на машины вырастет с 2 тысяч до 3 тысяч рублей. Изменение коснется не только новых, но и утраченных, а также пришедших в негодность знаков.

Для прицепов и мототранспортных средств пошлина увеличится с 1500 до 2250 рублей. Кроме того, теперь за выдачу бумажного свидетельства о регистрации транспортного средства автовладелец должен будет заплатить 1500 рублей вместо нынешних 500 рублей.

Выдача пластикового свидетельства обойдется водителем в 4,5 тысячи рублей. Изменения затронут и выдачу водительских удостоверений — документ на пластиковой основе старого образца обойдется в 4 тысячи рублей, а нового — в 6 тысяч.

Одновременно будет увеличена пошлина для автошкол — за документ о соответствии учебно-материальной базы требованиям от Минпросвещения России учреждения должны будут заплатить 15 тысяч рублей.