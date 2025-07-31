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Утверждены новые пошлины для автомобилистов

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин подписал закон о введении новых госпошлин для владельцев автомобилей, изменения вступят в силу с 1 сентября. Документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно закону, пошлина за выдачу государственных регистрационных знаков на машины вырастет с 2 тысяч до 3 тысяч рублей. Изменение коснется не только новых, но и утраченных, а также пришедших в негодность знаков.

Для прицепов и мототранспортных средств пошлина увеличится с 1500 до 2250 рублей. Кроме того, теперь за выдачу бумажного свидетельства о регистрации транспортного средства автовладелец должен будет заплатить 1500 рублей вместо нынешних 500 рублей.

Выдача пластикового свидетельства обойдется водителем в 4,5 тысячи рублей. Изменения затронут и выдачу водительских удостоверений — документ на пластиковой основе старого образца обойдется в 4 тысячи рублей, а нового — в 6 тысяч.

Одновременно будет увеличена пошлина для автошкол — за документ о соответствии учебно-материальной базы требованиям от Минпросвещения России учреждения должны будут заплатить 15 тысяч рублей.

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