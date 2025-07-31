Новые времена года появились на Земле

Деятельность человека привела к появлению двух новых времен года на Земле, выяснили ученые из Лондонской школы экономики и Йоркского университета, которые проанализировали изменения сезонов в разных регионах мира.

В настоящее время можно говорить о возникновении новых антропогенных времен года — «сезона дымки» и «мусорного сезона», говорится в статье исследователей, опубликованной The Conversation.

«Сезон дымки» наблюдается в Юго-Восточной Азии, когда в засушливый период небо закрывает густой дым от повсеместного сжигания растений для нужд сельского хозяйства. В «мусорный сезон» на Бали с ноября по март берега острова покрывают тонны пластиковых отходов.

Так, в 2025 году только за три месяца на побережье острова собрали более 3 тысяч тонн отходов, вынесенных муссонными ветрами. Подобные случаи фиксируются на Филиппинах, в Таиланде и в США, отмечают исследователи.

Параллельно исчезают традиционные сезоны. Например, в Альпах зима становится короче, в зимние месяцы в регионе выпадает все меньше снега. В целом на планете лето становится все жарче, а зима мягче, эти изменения сопровождаются экстремальными погодными явлениями.