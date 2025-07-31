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Лидер Лаоса подарил Путину слонов

Источник:
Sibnet.ru
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Слоны
Слоны
Фото: Jamikorn Srikam / CC BY-SA 4.0

Прилетевший в Россию президент Лаоса Тхонглун Сисулит подарил главе российского государства Владимиру Путину двух слонов в честь 65-летия установления дипломатических отношений между странами.

«Лаосское правительство и лаосский народ хотят подарить вам и Российской Федерации пару слонов. Эти слоны будут содержаться в зоопарке Санкт-Петербурга, где я раньше учился», — заявил Тхонглун Сисулит.

Он отметил, что транспортировка слонов, которые считаются символом республики, состоится в ближайшее время. «В хозяйстве пригодятся, спасибо!», — отреагировал Путин на слова лидера Лаоса, сообщается на сайте Кремля.

Ожидается, что на встрече президенты обсудят ключевые вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, а также обменяются мнениями по актуальной международной повестке.

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Alex B 69

Серьёзно..? Я думал такие экземпляры уже вымерли.. 😕

Uynachalnica

Ты разберись, сначала, о какой Волге речь! А потом с умничаниями о "больной башке". Я об этих:https://info.sibnet.ru/article/519092/https://info.sibnet.ru/article/673365/

andrei703333

Какая ерунда в головах у китайцев, которые думают что женщины из СССР и девушки современного поколения...

kygear

Тогда и видео с Медведевской усадьбой тоже сверх экстремистские материалы.