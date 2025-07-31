Лидер Лаоса подарил Путину слонов

Прилетевший в Россию президент Лаоса Тхонглун Сисулит подарил главе российского государства Владимиру Путину двух слонов в честь 65-летия установления дипломатических отношений между странами.

«Лаосское правительство и лаосский народ хотят подарить вам и Российской Федерации пару слонов. Эти слоны будут содержаться в зоопарке Санкт-Петербурга, где я раньше учился», — заявил Тхонглун Сисулит.

Он отметил, что транспортировка слонов, которые считаются символом республики, состоится в ближайшее время. «В хозяйстве пригодятся, спасибо!», — отреагировал Путин на слова лидера Лаоса, сообщается на сайте Кремля.

Ожидается, что на встрече президенты обсудят ключевые вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, а также обменяются мнениями по актуальной международной повестке.