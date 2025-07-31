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«Авито» запустил раздел «Уценка» с новыми товарами

Источник:
Sibnet.ru
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Сервис «Авито» запустил раздел «Уценка», в котором будут размещаться новые товары по сниженной цене от крупных ритейлеров и производителей, сообщила пресс-служба площадки.

В разделе представлены электроника и бытовая техника, товары для дома, строительства, продукция для хобби, одежда и обувь. Цены на ассортимент снижены от 30 до 70%, на все предложения будет распространяться официальная гарантия.

В «Уценку» попадают новые товары с витрин, из прошлых коллекций, а также товары с незначительными изъянами, с поврежденной упаковкой, изделия, которые остались в единственном размере или экземпляре, отмечается в сообщении.

Товары из раздела можно будет приобрести с «Авито Доставкой» с возможностью оформления безопасной сделки. Покупатели смогут оформить возврат в срок от семи до 14 дней с момента покупки.

На сегодня в разделе «Уценка» уже собрано почти 50 тысяч предложений из популярных потребительских категорий. Новый формат облегчает поиск товаров по сниженной цене, подчеркнул сервис.

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