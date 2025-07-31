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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия освободила город‑крепость Часов Яр

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска установили контроль над городом Часов Яр в ДНР, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

«В результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Часов Яр расположен примерно в 10 километрах западнее города Артемовска, который был взят российской армией в мае 2023 года. Бои в Часов Яре, который был превращен ВСУ в город-крепость, начались еще летом 2024 года.

Эксперты называют Часов Яр «ключом» к Донбассу — это один из ключевых логистических узлов, связывающий Донецкую и Днепропетровскую области. Его взятие позволит российским войскам почти беспрепятственно продвинуться в сторону Краматорска и Славянска.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты
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Топ комментариев

paul7

Что думала то и сказала,нужно отправить ее на СВО чтобы думала праильно

Uynachalnica

Легкотня, оскорбила - извинилась, дальше жалуйтесь...

Alex B 69

Да я сомневаюсь вообще знает ли наш "дон дон" как ходит слон.. 😀

колобок11

Ну да, 700 тонн только руководители могут вывезти незаметно.