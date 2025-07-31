Российская армия освободила город‑крепость Часов Яр

Российские войска установили контроль над городом Часов Яр в ДНР, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

«В результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Часов Яр расположен примерно в 10 километрах западнее города Артемовска, который был взят российской армией в мае 2023 года. Бои в Часов Яре, который был превращен ВСУ в город-крепость, начались еще летом 2024 года.

Эксперты называют Часов Яр «ключом» к Донбассу — это один из ключевых логистических узлов, связывающий Донецкую и Днепропетровскую области. Его взятие позволит российским войскам почти беспрепятственно продвинуться в сторону Краматорска и Славянска.