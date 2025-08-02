Microsoft назвала профессии, которые заменит ИИ

Исследовательское подразделение корпорации Microsoft представило новую работу, определяющую профессиональные сферы, наиболее подверженные воздействию искусственного интеллекта.

«Мы вводим показатель применимости ИИ, который измеряет совпадение между возможностями ИИ и рабочими задачами, выделяя области, где ИИ может изменить способ выполнения работы, а не отнимать или заменять рабочие места», – цитирует старшего исследователя Microsoft Кирана Томлинсона портал Windowscentral.

Хотя исследование позиционируется как способ повышения продуктивности, на практике эти данные, вероятно, будут использованы для обоснования сокращения персонала и передачи человеческих задач ИИ-моделям.

Сама корпорация Microsoft в текущем году сократила более 15 тысяч сотрудников, отдавая приоритет развитию ИИ над другими направлениями бизнеса.

В перечень из 40 профессий, наиболее восприимчивых к влиянию искусственного интеллекта вошли те, которые тесно связаны с функциями языковых моделей, вроде ChatGPT. Эти задачи, как правило, безличны, легко поддаются цифровизации и могут быть эффективно воспроизведены искусственным интеллектом.

К числу таких профессий относятся журналисты, писатели, редакторы, маркетологи, аналитики данных, разработчики ПО, а также модели. Последние из-за того, что с помощью простых команд можно легко генерировать изображения «моделей», выполняющих любые действия, используя ChatGPT или Copilot.

Меньше всего риску воздействия ИИ подвержены сферы деятельности, требующие непосредственного физического присутствия и взаимодействия человека. На данный момент относительно «защищенными» остаются массажисты, строители, кровельщики, инженеры и хирурги.

Однако, по мере совершенствования роботизированных систем, даже эти специальности могут оказаться под угрозой нейрозамещения в обозримой перспективе, считают аналитики Microsoft.