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Microsoft назвала профессии, которые заменит ИИ

Источник:
Windowscentral
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Исследовательское подразделение корпорации Microsoft представило новую работу, определяющую профессиональные сферы, наиболее подверженные воздействию искусственного интеллекта. 

«Мы вводим показатель применимости ИИ, который измеряет совпадение между возможностями ИИ и рабочими задачами, выделяя области, где ИИ может изменить способ выполнения работы, а не отнимать или заменять рабочие места», – цитирует старшего исследователя Microsoft Кирана Томлинсона портал Windowscentral.

Хотя исследование позиционируется как способ повышения продуктивности, на практике эти данные, вероятно, будут использованы для обоснования сокращения персонала и передачи человеческих задач ИИ-моделям.

Сама корпорация Microsoft  в текущем году сократила более 15 тысяч сотрудников, отдавая приоритет развитию ИИ над другими направлениями бизнеса. 

В перечень из 40 профессий, наиболее восприимчивых к влиянию искусственного интеллекта вошли те, которые тесно связаны с функциями языковых моделей, вроде ChatGPT. Эти задачи, как правило, безличны, легко поддаются цифровизации и могут быть эффективно воспроизведены искусственным интеллектом. 

К числу таких профессий относятся журналисты, писатели, редакторы, маркетологи, аналитики данных, разработчики ПО, а также модели. Последние из-за того, что с помощью простых команд можно легко генерировать изображения «моделей», выполняющих любые действия, используя ChatGPT или Copilot.

Меньше всего риску воздействия ИИ подвержены сферы деятельности, требующие непосредственного физического присутствия и взаимодействия человека. На данный момент относительно «защищенными» остаются массажисты, строители, кровельщики, инженеры и хирурги. 

Однако, по мере совершенствования роботизированных систем, даже эти специальности могут оказаться под угрозой нейрозамещения в обозримой перспективе, считают аналитики Microsoft.

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