Более половины россиян копят деньги на квартиру, избегая ипотеки

Большинство россиян пытаются самостоятельно накопить более 70% стоимости жилья, чтобы снизить кредитную нагрузку, свидетельствуют данные опроса девелопера PIONEER.

Ежемесячно откладывают часть доходов на покупку квартиры 48% опрошенных жителей. Почти половина респондентов выделяет для этого большую часть своего дохода — до 60% зарплаты. Эта доля превышает 100 тысяч рублей.

При этом четверть опрошенных могут откладывать не более 30 тысяч рублей в месяц, пишут «Известия» со ссылкой на данные опроса. 60% респондентов предпочитают покупать квартиру, когда накопили более 70% ее стоимости.

Лишь четверть респондентов откладывают деньги только на первоначальный взнос, чтобы затем оформить ипотеку. Более половины участников опроса заявили, что им необходимо более пяти лет, чтобы накопить необходимую сумму. Треть респондентов надеются накопить первоначальный взнос за год.

В условиях, когда льготную ипотеку получить сложнее, часть потенциальных покупателей жилья изменили тактику и копят, используя высокие ставки по банковским депозитам.