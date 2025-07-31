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Минздрав опроверг электронные справки для водителей с 1 августа

Источник:
Sibnet.ru
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Медицинская справка, которую получают для оформления водительского удостоверения, не переходит в электронный формат с 1 августа, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ранее автоэксперт Петр Шкуматов сообщил, что с 1 августа после прохождения медкомиссии водители будут получать медицинские справки формы 003/ву в электронном формате — водителям будут выдаваться QR-код и номер справки.

«Никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки с 1 августа внесено не будет», — цитирует Кузнецова ТАСС.

По его словам, изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей, в том числе изменение формы медицинского заключения, вступят в силу с 1 марта 2027 года. К этому времени власти подготовят подробные разъяснения.

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Топ комментариев

paul7

Что думала то и сказала,нужно отправить ее на СВО чтобы думала праильно

Uynachalnica

Легкотня, оскорбила - извинилась, дальше жалуйтесь...

fender1984

"выиграл партию в шахматы у министра спорта республики, старшего сына Ахмата" - дальше можно не читать.

колобок11

Ну да, 700 тонн только руководители могут вывезти незаметно.