Минздрав опроверг электронные справки для водителей с 1 августа

Медицинская справка, которую получают для оформления водительского удостоверения, не переходит в электронный формат с 1 августа, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ранее автоэксперт Петр Шкуматов сообщил, что с 1 августа после прохождения медкомиссии водители будут получать медицинские справки формы 003/ву в электронном формате — водителям будут выдаваться QR-код и номер справки.

«Никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки с 1 августа внесено не будет», — цитирует Кузнецова ТАСС.

По его словам, изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей, в том числе изменение формы медицинского заключения, вступят в силу с 1 марта 2027 года. К этому времени власти подготовят подробные разъяснения.