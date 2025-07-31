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Эксперт заявил о переводе медсправки водителей в электронный вариант

Источник:
Sibnet.ru
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Медицинская справка для водителей с 1 августа переходит в электронный вариант, сообщил руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

«С 1 августа медицинская справка формы 003/ву, которую получали все водители после медкомиссии, переходит в электронный формат. Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки», — сказал Шкуматов РИА Новости.

Полученные документы нужно будет предъявить в ГИБДД, и вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции.

Эксперт также отметил, что после медкомиссии водителю, вероятно, потребуется предъявить QR-код в наркологическом и психиатрическом диспансерах. Эти учреждения, в свою очередь, внесут сведения о владельце автомобиля в свои базы данных.

По мнению Шкуматова, это поможет бороться с поддельными бумажными справками, которые можно было купить без прохождения медосмотра.

МВД не объявляло о новой форме медицинской справки для водителей. Документ должен был получить электронную форму еще 1 марта 2022 года. Глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья в марте 2024 года говорил, что справку для ГИБДД и медицинские книжки можно будет получить онлайн в 2024-2025 годах.

В 2022 году в электронном виде стали выдавать медсправку для приобретения оружия.

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