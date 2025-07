Американская певица Madonna выпустила альбом ремиксов на треки со своего альбома Ray of light 1998 года, считающегося одним из лучших не только в ее карьере, но и в истории поп-музыки, в целом.

Пластинка получила название Veronica Electronica. Она содержит клубные версии хитов с Ray of light, созданные еще в 1997-1998 годах. Сборник ремиксов должен был выйти вскоре после Ray of light, однако был отложен из-за огромного успеха оригинального альбома, продавшегося тиражом более 16 миллионов копий и получившего четыре премии «Грэмми».

Всего на новом/старом альбоме восемь песен: семь ремиксов и демо-версия ранее не издававшейся баллады Gone, Gone, Gone, которая также была написана для альбома 1998 года, но не вошла в окончательный трек-лист.

Альбом Veronica Electronica недоступен на российских музыкальных стримингах. Издавший его лейбл Warner Music приостановил свою деятельность в России в начале марта 2022 года.