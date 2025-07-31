НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Неизвестную ранее группу крови обнаружили в Индии

Источник:
Sibnet.ru
420 0

Неизвестную ранее группу крови обнаружили у 38-летней женщины из Индии, сообщил врач Анкит Матур из Центра крови в Банглоре. Антиген получил название CRIB.

Открытие было сделано, когда жительницу округа Колар готовили к операции на сердце. Врачи определили ее группу крови как первую положительную (O Rh+), но ни одна из донорских доз ей не подошла, рассказал Матур The New Indian Express.

Образцы отправили на исследование в Великобританию. Исследования, которые длились 10 месяцев, подтвердили, что открыт ранее неизвестный антиген группы крови.

Антиген получил название CRIB (Cromer India Bangalore). «CR» означает часть системы групп крови «Кромер», а «IB» в знак признания ее происхождения — «Индия» и «Бангалор».

Группа крови — это ее генетический обусловленный иммунологический признак. Их различают по антигенам — структурным белкам на поверхности красных кровяных клеток (эритроцитов). Изучены и охарактеризованы десятки групповых антигенных систем крови. Наиболее часто определяют системы ABO и резус-фактора.

Еще по теме
Можно ли отравиться чистой водой
Почему нельзя мазаться сметаной при солнечных ожогах
Психолог посоветовал, как избавиться от токсичных родственников
Врач рассказал о связанных с ранним пробуждением болезнях
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Европа предложила Украине роль буфера
Зачем сайты требуют принять cookie
Дженнифер Лопес потеряла юбку на концерте. ВИДЕО
Глава «Роскосмоса» пообещал за два года сделать ракету, как у Маска
Обсуждение (0)
Картина дня
Мемуары Навального стали экстремистским материалом
Минздрав опроверг электронные справки для водителей с 1 августа
«Ангара» лишилась сертификата на обслуживание самолетов
Спикер Гордумы Томска обматерил горожанина и угрожал ему
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
39
Запад согласовал замену Зеленскому
33
Глава «Роскосмоса» пообещал за два года сделать ракету, как у Маска
24
Трамп сократил срок ультиматума для России
23
Чиновница извинилась за «отправку» удаленщиков на СВО
21
Европа предложила Украине роль буфера