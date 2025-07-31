Неизвестную ранее группу крови обнаружили в Индии

Неизвестную ранее группу крови обнаружили у 38-летней женщины из Индии, сообщил врач Анкит Матур из Центра крови в Банглоре. Антиген получил название CRIB.

Открытие было сделано, когда жительницу округа Колар готовили к операции на сердце. Врачи определили ее группу крови как первую положительную (O Rh+), но ни одна из донорских доз ей не подошла, рассказал Матур The New Indian Express.

Образцы отправили на исследование в Великобританию. Исследования, которые длились 10 месяцев, подтвердили, что открыт ранее неизвестный антиген группы крови.

Антиген получил название CRIB (Cromer India Bangalore). «CR» означает часть системы групп крови «Кромер», а «IB» в знак признания ее происхождения — «Индия» и «Бангалор».

Группа крови — это ее генетический обусловленный иммунологический признак. Их различают по антигенам — структурным белкам на поверхности красных кровяных клеток (эритроцитов). Изучены и охарактеризованы десятки групповых антигенных систем крови. Наиболее часто определяют системы ABO и резус-фактора.