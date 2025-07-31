Жительница Подмосковья выкинула на помойку 6 миллионов рублей отца

Жительница Подмосковья обратилась в полицию с просьбой отыскать выброшенные случайно накопления ее покойного отца.

Женщина сообщила, что, разбирая личные вещи покойного отца, проживавшего в городе Завитинске Амурской области, она выбросила на свалку ненужные ей предметы. Позже выяснилось, что среди этих вещей были спрятаны накопленные отцом деньги.

Жительница позже узнала, что деньги нашли местные жители, которые их потратили. Теперь полиция проводит проверку этой информации, пишут РИА Новости.

Со ссылкой на СМИ агентство сообщает, что речь идет о 6 миллионах рублей, которые покойный собирал для покупки квартиры в Подмосковье.



