НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Жительница Подмосковья выкинула на помойку 6 миллионов рублей отца

Источник:
РИА Новости
303 3
Деньги в мусорном ведре
Фото: © Sibnet.ru

Жительница Подмосковья обратилась в полицию с просьбой отыскать выброшенные случайно накопления ее покойного отца.

Женщина сообщила, что, разбирая личные вещи покойного отца, проживавшего в городе Завитинске Амурской области, она выбросила на свалку ненужные ей предметы. Позже выяснилось, что среди этих вещей были спрятаны накопленные отцом деньги.

Жительница позже узнала, что деньги нашли местные жители, которые их потратили. Теперь полиция проводит проверку этой информации, пишут РИА Новости.

Со ссылкой на СМИ агентство сообщает, что речь идет о 6 миллионах рублей, которые покойный собирал для покупки квартиры в Подмосковье.


Еще по теме
Авиакомпания «Ангара» отменит часть рейсов
«Ангара» лишилась сертификата на обслуживание самолетов
Олимпийская чемпионка по биатлону погибла в горах Пакистана
Неизвестные украли 700 тонн асфальта на трассе в Красноярском крае
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина выдала России перебежчика-предателя
Европа предложила Украине роль буфера
Зачем сайты требуют принять cookie
Дженнифер Лопес потеряла юбку на концерте. ВИДЕО
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
39
Запад согласовал замену Зеленскому
33
Глава «Роскосмоса» пообещал за два года сделать ракету, как у Маска
24
Трамп сократил срок ультиматума для России
21
Европа предложила Украине роль буфера
21
Чиновница извинилась за «отправку» удаленщиков на СВО