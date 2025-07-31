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Мониторинг землетрясений в РФ хуже китайского из-за недофинансирования

Источник:
«Интерфакс»
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Мониторинга сейсмической активности в России намного хуже, чем в Китае и Японии из-за недостаточного финансирования, рассказал директор Единой Географической службы РАН Юрий Виноградов.

«В Китае, в Японии система мониторинга более сильная. Например, только на территории Китая за последние пять лет установлено 16 тысяч сейсмических станций. А на территории России мы за последние пять лет 16 станций закрыли», — пояснил Виноградов «Интерфаксу».

В Японии размещено 30 тысяч станций, а в России — 300. Виноградов добавил, что часть российских станций закрыли, потому что финансирования нет. Если какие-то станции пришли в негодность — их уже не восстанавливают. 

Ученый отметил, что даже при наличии суперсовременных и суперплотных сетей наблюдения сделать реальный краткосрочный прогноз землетрясения сейчас невозможно.

30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. Его магнитуда достигла 8,7. Очаг находился в акватории Тихого океана на глубине 32 километра, примерно в 160 километрах к югу от Камчатского полуострова. После землетрясения началось извержение вулкана Ключевская сопка.


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Жизнь #Природа #Стихии
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Топ комментариев

paul7

Что думала то и сказала,нужно отправить ее на СВО чтобы думала праильно

Uynachalnica

Легкотня, оскорбила - извинилась, дальше жалуйтесь...

fender1984

"выиграл партию в шахматы у министра спорта республики, старшего сына Ахмата" - дальше можно не читать.

Alex B 69

Да я сомневаюсь вообще знает ли наш "дон дон" как ходит слон.. 😀