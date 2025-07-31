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Мемуары Навального стали экстремистским материалом

Источник:
Sibnet.ru
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Алексей Навальный на суде
Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Мемуары политика Алексея Навального «Патриот», опубликованные посмертно, включены в список экстремистских материалов, следует из реестра Минюста.

Книга числится в реестре под номером 5476, дата внесения — 30 июля 2025 года.

«Печатная книга “Алексей Навальный. Патриот. — Издательство One Book Publishing, Литва, 2024”, на русском языке, в твердой обложке темно-серого цвета, на корешке которой содержится имя автора, имеющая 398 пронумерованных страниц, представленная в суперобложке, содержащей имя автора, название книги, авторскую цитату, аннотацию к книге, штрих-код. Товар является новым, не бывшим в употреблении», — говорится на сайте.

Мемуары Навального признаны экстремистскими решением Ленинградского областного суда от 9 июня этого года.

Книгу нельзя выкладывать в интернет на территории России, в скором времени будет наказываться и ее поиск в интернете. Госдума приняла, а Совфед одобрил законопроект, который вводит штрафы за поиск материалов из списка экстремистских материалов.

О том, что Навальный написал автобиографию, стало известно в апреле 2024 года — через два месяца после его смерти в колонии «Полярный волк» на Ямале.

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Топ комментариев

paul7

Что думала то и сказала,нужно отправить ее на СВО чтобы думала праильно

Uynachalnica

Легкотня, оскорбила - извинилась, дальше жалуйтесь...

fender1984

"выиграл партию в шахматы у министра спорта республики, старшего сына Ахмата" - дальше можно не читать.

Alex B 69

Да я сомневаюсь вообще знает ли наш "дон дон" как ходит слон.. 😀