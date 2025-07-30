Двойной звездопад накроет Землю: когда и где смотреть

Южные дельта-Аквариды и альфа-Каприкорниды — сразу два звездопада достигнут максимума активности в ночь с 30 на 31 июля, и будут хорошо видны еще минимум неделю. В 2025 году условия для наблюдения зрелищного космического явления идеальные — растущая Луна не будет засвечивать небо.

На пике при благоприятных условиях наблюдения земляне смогут наблюдать до 30 падающих звезд в час. Наблюдателей ждет сочетание быстрых метеоров из потока дельта-Акварид и ярких, медленно движущихся болидов из потока альфа-Каприкорнид.

Как увидеть Южные дельта-Аквариды

Звездопад Южные дельта-Аквариды, самый яркий «звездный дождь» лета, считается одним из самых продолжительных метеорных потоков года. Поток активен с 12 июля по 23 августа, наилучшее время для наблюдения — последние дни июля и первые дни августа.

Родительский объект для падающих звезд — фрагменты кометы 96Р/Макхольца. Звездопад «проливается» в небе, когда Земля пересекает космический след из пылевых частиц и обломков этой небесной странницы.

При входе в атмосферу Земли крошечные частицы разогреваются до экстремальных температур и сгорают, создавая короткие световые следы — метеоры. С поверхности планеты такие вспышки воспринимаются как падающие звезды.

Южные дельта-Аквариды лучше всего наблюдать в предрассветные часы, примерно с 2.30 до 4.30. В это время радиант (точка на небе, кажущаяся источником метеоров) поднимается выше всего, а значит, возрастают шансы увидеть больше метеоров.

Область вылета метеоров в ночь пика будет находиться в созвездии Водолей. Необходимо смотреть в южном направлении, чуть выше горизонта.

Чем ближе к южным широтам, тем выше радиант поднимается над горизонтом. Наилучшие условия будут у наблюдателей в Севастополе, Краснодарском крае, на Черноморском побережье, в Астрахани, Ростове-на-Дону, Волгограде и республиках Северного Кавказа.

Как наблюдать альфа-Каприкорниды

Альфа-Каприкорниды известны своими яркими и медленными болидами. В 2025 году пик этого потока совпадет с максимумом Южных дельта-Акварид, поэтому ночь с 30 на 31 июля обещает стать особенно зрелищной для наблюдателей. После наблюдать звездопад можно до 15 августа.

Звездный дождь лучше всего наблюдать в первой половине ночи, поскольку их радиант поднимается над горизонтом раньше, чем у дельта-Акварид. Смотреть нужно в направлении созвездия Козерога у самого горизонта, в южной части неба.

Болиды альфа-Каприкорнид обычно хорошо заметны, в час можно увидеть порядка пяти падающих звезд. Чтобы насладиться двойным звездным потоком, достаточно найти открытое место вдали от городской засветки.