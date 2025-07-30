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Психолог посоветовал, как избавиться от токсичных родственников

Источник:
«Газета.ру»
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Важно научиться твердо отстаивать свои границы и при этом избегать конфронтации. При этом совершенно не обязательно испытывать чувство вины, рассказал клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский.  

«Токсичные родственники — это люди, которые не умеют уважать границы других людей. Например, у вас своя семья, а они считают, что могут в любой момент прийти. <…> Если вы пытаетесь отстоять свою территорию, свое право выбирать как жить, они не способны вас услышать», — цитируют врача «Газета.ру».

Особенность таких отношений в том, что вы всегда испытываете спектр негативных эмоций. Одновременно приходят напряжение, гнев, раздражение, подавленность и бессилие, объясняет психолог.

Токсичными могут быть кровные родственники, родственники вашего мужа или жены, родители и даже дети. Когда такой человек рядом, то теряется психологическое чувство безопасности.

В такой ситуации важно помнить о праве отстаивать свои границы и понимать, что нравится всем невозможно. Необходимо корректно ставить человека на место, избегая конфронтации. 

Токсичные родственники часто вызывают чувство вины своими «справедливыми» упреками. Здесь необходимо прямо отстаивать свою позицию. Справляться с чувством вины можно и нужно, считает эксперт.

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Жизнь #Здоровье #Психо
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