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Подсчитано число россиян с зарплатой выше миллиона рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Зарплату выше миллиона рублей в 2025 году получали более 45 тысяч россиян, следует из обнародованных данных Росстата.

Получающие от миллиона рублей трудятся в сегментах информации и связи (9,9 тысячи человек), торговли (6,7 тысячи), обрабатывающей промышленности (6,3 тысячи), а также в финансовых и страховых компаниях (6,2 тысячи).

Исследование проводилось среди 28,4 миллиона официально работающих граждан. Если сравнивать с показателями двухлетней давности, то число таких обеспеченных россиян выросло почти вдвое.

Зарплату до двух миллионов рублей получают 34 тысячи человек. Также в стране насчитывается 5 тысяч человек, которым платят от двух до трех миллионов рублей, и 5 тысяч граждан с заработной платой, превышающей три миллиона рублей.

В целом с января по май 2025 года средняя зарплата выросла с 88 981 до 99 422 рублей. Темпы прироста средних зарплат за первые пять месяцев 2025 года в реальном выражении составили примерно 8%.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

paul7

Что думала то и сказала,нужно отправить ее на СВО чтобы думала праильно

Uynachalnica

Легкотня, оскорбила - извинилась, дальше жалуйтесь...

Technik2

Теперь она останется без работы, сколько дураков и дур которые не следят за своей "метлой" !

fender1984

"выиграл партию в шахматы у министра спорта республики, старшего сына Ахмата" - дальше можно не читать.