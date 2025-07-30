Подсчитано число россиян с зарплатой выше миллиона рублей

Зарплату выше миллиона рублей в 2025 году получали более 45 тысяч россиян, следует из обнародованных данных Росстата.

Получающие от миллиона рублей трудятся в сегментах информации и связи (9,9 тысячи человек), торговли (6,7 тысячи), обрабатывающей промышленности (6,3 тысячи), а также в финансовых и страховых компаниях (6,2 тысячи).

Исследование проводилось среди 28,4 миллиона официально работающих граждан. Если сравнивать с показателями двухлетней давности, то число таких обеспеченных россиян выросло почти вдвое.

Зарплату до двух миллионов рублей получают 34 тысячи человек. Также в стране насчитывается 5 тысяч человек, которым платят от двух до трех миллионов рублей, и 5 тысяч граждан с заработной платой, превышающей три миллиона рублей.

В целом с января по май 2025 года средняя зарплата выросла с 88 981 до 99 422 рублей. Темпы прироста средних зарплат за первые пять месяцев 2025 года в реальном выражении составили примерно 8%.