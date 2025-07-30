Почему нельзя мазаться сметаной при солнечных ожогах

Многие до сих пор верят в народный рецепт, когда сгорел на солнце, надо намазаться сметаной. Но лечить так солнечные и другие ожоги нельзя и даже опасно.

Если сгорел на солнце, и если нанести холодную сметану на обожженные места, действительно становится приятно. Но при ожогах любой холод благоприятно воздействует на кожу.

Кроме краткосрочного ощущения облегчения от прохлады, другой пользы нет. Даже наоборот — сметана вредит. «Жиры уменьшают теплоотдачу, тем самым сохраняя тепло в коже и продлевая его повреждающее действие. Это только усиливает ожог», — сказала дерматолог Анна Трушина «Роскачеству».

В сметане содержатся лактобактерии и другие микроорганизмы. Они могут легко проникнуть в поврежденные ткани и вызвать негативную реакцию.

Кроме сметаны, солнечные ожоги нельзя мазать средствами на основе спирта, минеральных (жидкий парафин, вазелин) или натуральных растительных масел (сюда относится и кокосовое) и жирными кремами.

На места ожогов можно накладывать прохладные компрессы с чистой водой, также можно принять прохладный душ или ванну, но не использовать мочалку.

Кожу можно смазать лосьоном или гелем, в составе которых алоэ, соя или каламин. Если хранить их в холодильнике, то успокаивающий и охлаждающий эффект будет еще сильнее.