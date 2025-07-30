Мессенджер Max станет обязательным для получения электронной подписи

Подписанный президентом Владимиром Путиным в июне закон о национальном мессенджере изменит формат работы с электронной подписью, она будет предусматривать использование инфраструктуры мессенджера Max.

Теперь индивидуальные предприниматели и физлица смогут подписывать документы с помощью усиленной квалифицированной и усиленной неквалифицированной электронной подписи в приложении «Госключ» только через национальный мессенджер, утверждает РБК со ссылкой на текст закона.

Новая мера распространяется на подпись документов из коммерческих систем, например, договоров о сделках с недвижимостью или регистрации сим-карт. Документы сначала будут приходить в Max, а оттуда их нужно будет самостоятельно направлять в приложение «Госключ».

Ранее юрлица направляли документ юрлицу или физлицу на подпись напрямую в «Госключ», теперь они должны отправлять его в Max, утверждается в статье. Пользователь после получения документа в мессенджере направит его в «Госключ», где проведет подписание.

В середине июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому национальным мессенджером стал Мax, за его работу и развитие отвечает «дочка» VK «Коммуникационная платформа».