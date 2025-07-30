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Мессенджер Max станет обязательным для получения электронной подписи

Источник:
Sibnet.ru
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Подписанный президентом Владимиром Путиным в июне закон о национальном мессенджере изменит формат работы с электронной подписью, она будет предусматривать использование инфраструктуры мессенджера Max.

Теперь индивидуальные предприниматели и физлица смогут подписывать документы с помощью усиленной квалифицированной и усиленной неквалифицированной электронной подписи в приложении «Госключ» только через национальный мессенджер, утверждает  РБК со ссылкой на текст закона.

Новая мера распространяется на подпись документов из коммерческих систем, например, договоров о сделках с недвижимостью или регистрации сим-карт. Документы сначала будут приходить в Max, а оттуда их нужно будет самостоятельно направлять в приложение «Госключ».

Ранее юрлица направляли документ юрлицу или физлицу на подпись напрямую в «Госключ», теперь они должны отправлять его в Max, утверждается в статье. Пользователь после получения документа в мессенджере направит его в «Госключ», где проведет подписание.

В середине июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому национальным мессенджером стал Мax, за его работу и развитие отвечает «дочка» VK «Коммуникационная платформа».

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Топ комментариев

paul7

Что думала то и сказала,нужно отправить ее на СВО чтобы думала праильно

Uynachalnica

Легкотня, оскорбила - извинилась, дальше жалуйтесь...

Technik2

Теперь она останется без работы, сколько дураков и дур которые не следят за своей "метлой" !

fender1984

"выиграл партию в шахматы у министра спорта республики, старшего сына Ахмата" - дальше можно не читать.